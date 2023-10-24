Вице-премьер Абрамченко сообщила, что переговоры по зерновой сделке не возобновили

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Переговорный процесс по черноморской инициативе не был возобновлен, заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

"Нет, там никаких нет успехов для российской стороны. А нет успехов для российской стороны – нет возобновления переговорного процесса", – приводит ТАСС ее слова.

Она указала на то, что у РФ есть альтернативные пути организации экспорта зерна. Ценовые показатели и позиции в объемном выражении свидетельствуют о том, что эти вопросы успешно решаются, отметила Абрамченко.

"Зерновая сделала – это не единственный канал, коридор для реализации нашей продукции", – резюмировала она.

Действие черноморской инициативы прекратилось в середине июля. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В конце сентября власти Турции выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в вопросе возобновления зерновой сделки. Отмечалось, что Анкара продолжит усилия по возобновлению черноморской инициативы.

В свою очередь, Владимир Путин на встрече с премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром сообщил, что Россия готова выполнять все обязательства по экспорту зерновых за рубеж.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки