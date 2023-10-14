Парламенты G20 призвали возобновить зерновую сделку, выполнив все условия РФ

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Спикеры парламентов стран "Большой двадцатки" (G20) заявили, что необходимо возобновить зерновую сделку и выполнить все ее условия, в том числе экспорт продовольствия из РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы призываем к полному, своевременному и эффективному выполнению меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки и инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов на Черном море", – говорится в сообщении.

По словам спикеров, это нужно для удовлетворения спроса в развивающихся и менее развитых государствах.

Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля. Тогда Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В конце сентября власти Турции выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в вопросе возобновления зерновой сделки. Отмечалось, что Анкара продолжит усилия по возобновлению черноморской инициативы.

Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал лидеров стран G20 выполнить ряд требований России для возобновления зерновой сделки. Он отметил, что черноморская инициатива позволила наладить поставки украинского зерна и снизить мировые цены на продовольствие.

Турция работает над возобновлением зерновой сделки