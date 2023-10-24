Израиль нанес более 400 ударов по объектам ХАМАС за прошедшие сутки

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За прошедшие сутки израильская армия нанесла более 400 ударов по объектам ХАМАС, были уничтожены несколько командиров группировки и множество боевиков, готовивших теракты. Об этом говорится в телеграм-канале армии обороны Израиля.

Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам объектов военной инфраструктуры ХАМАС в районах Шуджаия, Шати, Джабалия, Дарадж Туффах и Зайтун.

Кроме того, как уточняется, израильский самолет нанес удар по шахте оперативного тоннеля палестинской группировки, который обеспечивал боевикам ХАМАС быстрый доступ к побережью.

Военнослужащие Израиля также поразили несколько командных центров ХАМАС и плацдармов, расположенных в мечетях. В результате были убиты заместители командиров батальонов "Нусейрат", "Шати" и "Фуркан".

Ранее сообщалось, что израильская армия нанесла удары по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" в Ливане. Были поражены военный комплекс, военный пост и наблюдательный пункт "Хезболлах".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 5 тысяч человек.

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