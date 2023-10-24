Армия Израиля нанесла удары по военной инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

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Израильская армия нанесла удары по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

Уточняется, что военнослужащие ЦАХАЛ поразили военный комплекс, военный пост и наблюдательный пункт "Хезболлах". Удары были нанесены в ответ на запуски ракет с ливанской территории 23 октября.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что следующая фаза наземной израильской операции в секторе Газа будет включать комбинированный удар с моря, суши и воздуха.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 5 тысяч человек.

Три противотанковые ракеты выпущены по северу Израиля со стороны Ливана