Глава МАГАТЭ Гросси заявил о напряженной ситуации вокруг Курской АЭС

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Ситуация вокруг Курской АЭС остается напряженной из-за продолжающегося нападения ВСУ на российскую территорию. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Она серьезная в том смысле, что было и все еще есть военное вторжение, и это военное вторжение достигло точки, которая находится не так уж далеко от атомной электростанции", – приводит РИА Новости слова Гросси.

Он добавил, что между МАГАТЭ и Россией налажен важный процесс постоянного диалога для обмена данными по ситуации на Курской и Запорожской АЭС. Этот диалог необходим и будет продолжаться, подчеркнул глава агентства.

Гросси также сообщил, что МАГАТЭ готово направить своих специалистов на Курскую АЭС в случае необходимости. Тем не менее сейчас агентство не планирует организовывать постоянное присутствие своей миссии на станции.

Глава МАГАТЭ признался, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС – это будет означать стабилизацию ситуации вокруг станции.

Владимир Путин назвал атаки ВСУ на Курскую АЭС "очень опасными терактами". По словам российского президента, аналогичным образом обстоит ситуация и с ЗАЭС.

МАГАТЭ должно дать более жесткий и внятный ответ на провокации с украинской стороны в отношении Курской АЭС, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат предупредил, что речь идет об угрозе ядерной катастрофы.

По информации "Росатома", энергоблок Курской атомной электростанции могут остановить в случае опасности, однако сейчас необходимости в этом нет. На данный момент достаточно принятых мер безопасности.