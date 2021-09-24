Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет поддержал запуск "Северного потока – 2"

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Кандидат в канцлеры ФРГ, председатель Христианско-демократический партии Армин Лашет поддержал введение в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток –2". Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.
"Да. Это экономический проект", – ответил Лашет на вопрос журналиста о вводе проекта в эксплуатацию.
Политик заявил, что Германии в ближайшие годы понадобится газ. По этой причине он отметил важность исполнения договоренности правительства ФРГ.
При этом Лашет подчеркнул, что Украина не должна терпеть убытки от запуска российского газопровода.
"Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен", – сказал кандидат в канцлеры.
13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство планирует вынести решение не позднее 8 января 2022 года.
В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не намерена использовать "Северный поток – 2" как геополитический инструмент.
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