Гендельман: поездка израильских переговорщиков в Каир планируется 25 августа

Фото: ТАСС/Zuma/Ahmed Gomaa

Поездка израильской делегации в Каир на следующий раунд переговоров по освобождению заложников, удерживаемых радикалами ХАМАС, планируется 25 августа. Об этом ТАСС заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Планируется, что делегация приедет во главе с руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа, уточнил собеседник агентства.

С начала августа Израиль не предоставил доступ к 125 гуманитарным миссиям на территории сектора Газа. На севере анклава планировалось провести 147 гуманитарных миссий, в 46 из которых отказал Израиль. Вместе с тем на юг сектора Газа должны были отправиться 278 миссий, но израильские власти помешали 79 из них.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года. Поводом для этого стал обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля выпустили ракеты. В качестве ответа силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".

Эскалация конфликта случилась после убийства главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. О его смерти стало известно 31 июля.