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Позиция Турции в отношении статуса Крыма связана с политической многовекторностью и конъюнктурой, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец.

"Крым в 2014 году вернулся в родную гавань, и любые инсинуации по этому поводу – это политическая многовекторность и конъюнктура турецкой стороны, не более того", – передает РИА Новости его слова.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Крым должен будет вернуться в состав Украины, если Москва и Киев подпишут соглашение. Он подчеркнул, что позиция Анкары по этому вопросу не изменилась с 2014 года и назвал незаконной присоединение Крыма к России.

Владимир Зеленский до этого сказал, что Крым будет возвращен в состав Украины любыми способами и средствами, а также назвал это реанимацией мирового правопорядка.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.