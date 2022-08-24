Депутат оценил действия Латвии в отношении памятника освободителям Риги

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Демонтаж памятника освободителям Риги является варварством и дикостью, многие граждане Латвии выступают против подобных действий, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Сегодня были задержаны 14 человек, которые протестовали против этого. Наше посольство уже начало выдавать им визы: если им будут угрожать или что-то будет угрожать их свободе, то они могут приехать и найти укрытие в России", – сообщил он в беседе с RT.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее предупредила Латвию о расколе в обществе из-за сноса памятников. По ее словам, в Латвии хотят вычеркнуть историческую память. При этом учебники и документы уже были переписаны, а общественное мнение у молодого поколения взято под контроль.

23 августа в рижском парке Победы приступили к демонтажу памятника освободителям Риги. Территорию памятника огородили, натянув между деревьями ленты и разместив заборы. Также отмечалось, что у памятника дежурят сотрудники государственной и Рижской муниципальной полиции.

Парламент Латвии 16 июня принял закон о демонтаже мемориалов советским воинам, расположенных на территории республики. В соответствии с документом, сносу не подлежат лишь те памятники советским воинам, которые находятся непосредственно на местах захоронений погибших солдат.

