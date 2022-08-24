Посольство РФ выразило негодование в связи с высказываниями США об убийстве Дугиной

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Посольство России в США выразило негодование в связи с подходом Вашингтона к освещению убийства Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление диппредставительства.

В посольстве отметили, что американские власти воспользовались трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Трагедия случилась на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.

