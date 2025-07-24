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На Украине запустили план из трех этапов по свержению президента Владимира Зеленского, сообщает "Радио 1" со ссылкой на украинские СМИ.

По словам источников журналистов, в первую очередь власть перейдет Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ). На втором этапе Зеленского собираются изолировать от власти посредством свержения главы его офиса Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко.

После этого украинскому лидеру предстоит либо сложить полномочия, либо стать "свадебным генералом". Однако с этим, уверены СМИ, боевые действия не закончатся, поскольку государство ждет "полный разгром" или "принятие российских условий мира".

В настоящее время, как сообщают авторы публикаций, ведется подготовка к распространению компрометирующих материалов, которые могут быть использованы для вовлечения в протесты военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В материале уточнили, что Зеленского свергнут в три этапа, поскольку он "моргнул" и показал слабость.

Массовые протесты вспыхнули в украинских городах на фоне подписания Зеленским закона об ограничении работы НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого Евросоюз (ЕС), по данным СМИ, предупредил Киев, что принятие такого решения может поставить под угрозу процесс вступления страны в ЕС.

Спустя некоторое время президент Украины одобрил проект о независимости антикоррупционных органов. Тем не менее эксперты предполагают, что протесты в стране будут усиливаться. К ним, в частности, могут присоединиться недовольные насильственной мобилизацией или родственники мобилизованных украинцев.