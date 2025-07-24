Церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Подносовой началась в Москве

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Прощание с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой началось в Москве, передает РИА Новости.

Церемония проходит в комплексе Центральной клинической больницы. Ее посетил Владимир Путин.

Глава государства прибыл на прощание с букетом роз. Он лично выразил соболезнования родным Подносовой, присутствовавшим в траурном зале. Российский лидер говорил с ними около четверти часа.

Вместе с тем венки на церемонию направили высшие государственные структуры, главы российских министерств и ведомств, в том числе правоохранительных. Также венками память Подносовой почтили главы регионов, суды различных инстанций и юридические вузы.

Слова соболезнования также выразили премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, генеральный прокурор России Игорь Краснов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава МВД России Владимир Колокольцев, президент Кубы Мигель Диас-Канель, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, судьи и сотрудники российских судов.

Подносова ушла из жизни 22 июля. Ей был 71 год. Источник из ее окружения рассказал, что причиной смерти стала продолжительная болезнь, однако он не уточнил, о каком именно заболевании идет речь.

Путин, выражая соболезнования в связи с уходом Подносовой из жизни, назвал ее принципиальным, порядочным и профессиональным человеком. Президент отметил, что председатель ВС работала с полной отдачей, отстаивала верховенство закона и честно служила стране.

После смерти Подносовой исполняющим обязанности председателя Верховного суда стал Юрий Иваненко. Ранее он занимал должность заместителя главы ВС – председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.