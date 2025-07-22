Путин выразил соболезнования в связи со смертью председателя ВС РФ Подносовой

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Владимир Путин принес свои соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, отметив ее как принципиального, порядочного и профессионального человека. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграмму, которую опубликовал на своем сайте Кремль.

Как он подчеркнул, Подносова работала с полной отдачей. По словам Путина, на своем посту она отстаивала верховенство закона, честно служила стране и россиянам.

Глава государства добавил, что светлая память о Подносовой навсегда сохранится в сердцах ее родных, близких, друзей и коллег.

О смерти председателя Верховного суда стало известно 22 июля. Ей был 71 год. По данным СМИ, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

После этого исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ стал Юрий Иваненко. Ранее он занимал должность заместителя главы ВС РФ – председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. Данное решение принял президиум ВС РФ.

