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Крым не может оставаться мирной зоной, поскольку полуостров является захваченной территорией, на которой должны проводиться военные действия, заявил в своем телеграм-канале советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни"... это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей", – приводит текст публикации украинского политика Pravda.Ru.

Кроме того, он заявил, что жители республики являются "гражданскими оккупантами".

Днем 23 июня Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь. Российские силы сумели уничтожить в воздухе над городом пять воздушных целей, но их осколки упали в прибрежной зоне. По данным Минобороны России, Киев использовал для этого удара американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами.

В соответствии с последней информацией, в результате случившего погибли четверо человек, в числе которых оказалось двое детей. Еще 153 человека, среди которых 27 несовершеннолетних, получили ранения. При этом состояние 14 человек врачи оценивают как тяжелое.

В министерстве иностранных дел России заявили, что у Москвы не вызывает никаких сомнений причастность США к атаке на город. Дипломаты подчеркнули, что российская сторона ответит на это преступление, а все ответственные за такие происшествия понесут неотвратимое наказание.

