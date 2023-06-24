Евросоюз активировал центр реагирования на кризисы в связи с ситуацией в России

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что провел переговоры с руководителями МИД Группы семи по ситуации в РФ и объявил об активации в ЕС центра реагирования на кризисы, который обеспечивает мониторинг ситуации и консультации.

"Провел телефонные переговоры с главами МИД Группы семи. Накануне встречи глав МИД ЕС в понедельник я координирую действия внутри Евросоюза и активировал центр реагирования на кризисы", – написал он 24 июня на своей странице в "Твиттере".

Ранее Владимир Путин провел телефонные беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением по сложившейся ситуации