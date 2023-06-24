Глава Евросовета находится в контакте с лидерами стран ЕС и G7 по ситуации в РФ

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что находится в контакте с лидерами стран Евросоюза и Группы семи по ситуации в России. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

Он отметил, что внимательно мониторит происходящее в РФ. При этом, как подчеркнул Мишель, это явно внутреннее дело России.

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что Евросоюз считает происходящее в России ее внутренним делом.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

Генерал российской армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться и подчиниться приказу президента РФ.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа. Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.