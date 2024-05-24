Саммит НАТО в 2025 году пройдет в Гааге 24–26 июня

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Саммит НАТО в следующем году пройдет в Гааге с 24 по 26 июня, сообщила и. о. главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, такое решение приняли власти страны. Нидерланды впервые проведут саммит Альянса.

В этом году саммит Североатлантического альянса примут США. Он пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне и будет посвящен 75-летию Альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что этот саммит станет самым масштабным со времен холодной войны, на нем обсудят способы реагирования на основные угрозы для Альянса, а также многолетний план его деятельности.

По словам Блинкена, НАТО продемонстрирует, что уже сделал для того, чтобы быть незаменимым для обороны и безопасности стран-союзников.