США примут у себя саммит НАТО в 2024 году

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Американский лидер Джо Байден, выступая с речью в Польше, заявил, что в следующем году США примут у себя саммит Североатлантического альянса.

"В следующем году я приму каждого члена НАТО на нашем саммите в Соединенных Штатах, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину сильнейшего оборонного альянса в мировой истории", – приводит его слова РИА Новости.

Между тем Байден напомнил, что США остаются привержены пятой статье устава НАТО, которая гласит, что атака на одного из членов организации равняется атаке на всех ее участников.

В ходе своей речи американский президент также заявил, что НАТО не устанет поддерживать Украину, а сам конфликт не приведет к разделу Альянса.

Между тем ранее турецкие власти выразили готовность продолжить диалог с Швецией и Финляндией по вопросу их вступления в Североатлантический альянс. Поводом для отказа со стороны Турции стала акция с сожжением Корана у турецкого посольства в столице Швеции.



В Турции заявили, что готовы вести диалог с Финляндией и Швецией по вступлению в НАТО

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