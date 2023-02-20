В МИД Турции заявили о готовности вести диалог с Швецией и Финляндией по вступлению в НАТО

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Турецкие власти готовы продолжить диалог с Швецией и Финляндией по вопросу их вступления в Североатлантический альянс, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает ТАСС.

"Вы следили за нашими недавними заявлениями о членстве в НАТО Финляндии и Швеции, мы знаем, что США также следят за ними. Мы готовы продолжать контакты по этому вопросу", – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре.

По словам турецкого министра, скорость одобрения Турцией заявки Швеции и Финляндии на вступление в Альянс зависит от того, как скоро Стокгольм предпримет шаги, которые смогут убедить Анкару дать положительный ответ.

В 2022 году на фоне конфликта на Украине Швеция и Финляндия подали генсеку НАТО заявки на вступление в блок. Против включения этих стран в состав Североатлантического альянса выступила Турция.

Власти страны потребовали от Хельсинки и Стокгольма признать курдские организации террористическими. Впоследствии еще одним поводом для отказа со стороны Турции стала акция с сожжением Корана у турецкого посольства в столице Швеции.



Швеции и Финляндии нужно выполнить условия для вступления в НАТО – МО Турции

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