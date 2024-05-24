Захарова: Москва ответит на объявление Румынией персоной нон грата дипломата РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия ответит на объявление Румынией дипломата посольства РФ персоной нон грата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

"Россия даст соответствующий ответ", – подчеркнула она.

24 мая румынские власти объявили дипломата посольства РФ в Бухаресте нежелательным лицом на территории страны. В МИД республики уточнили, что приняли такое решение за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

Ранее МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в Таллине из-за якобы демонтажа буйков на реке Нарве.

Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники в ночь на 23 мая якобы сняли установленные в эстонских водах реки Нарвы буи, которые используются для обозначения судоходных путей.

