Захарова: Москва ответит на объявление Румынией персоной нон грата дипломата РФ

24 мая, 14:10Политика
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия ответит на объявление Румынией дипломата посольства РФ персоной нон грата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.
"Россия даст соответствующий ответ", – подчеркнула она.
24 мая румынские власти объявили дипломата посольства РФ в Бухаресте нежелательным лицом на территории страны. В МИД республики уточнили, что приняли такое решение за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.
Ранее МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в Таллине из-за якобы демонтажа буйков на реке Нарве.
Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники в ночь на 23 мая якобы сняли установленные в эстонских водах реки Нарвы буи, которые используются для обозначения судоходных путей.
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