В ГД внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Рашкина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На рассмотрение Госдумы внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина, осужденного за незаконную охоту. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.
"В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда <...> считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Рашкина Валерия Федоровича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты..." – говорится в проекте постановления.
Ранее глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба заявил, что депутаты могут рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Рашкина уже в среду, 25 мая. По его словам, это вынужденное решение, обусловленное обвинительным приговором суда.
В октябре прошлого года стало известно, что Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.
Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд ввел в отношении парламентария запрет определенных действий на срок до 29 марта 2022 года. В дальнейшем данную меру смягчили. 22 апреля Рашкина приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Депутат подал апелляцию, однако она была отклонена.
Депутат Госдумы Рашкин получил 3 года условно за незаконную охоту
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