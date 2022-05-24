ВС РФ перехватили четыре снаряда РСЗО "Смерч" под Харьковом

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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что перехват целей был осуществлен над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка Харьковской области. Кроме того, ВС РФ сбили пять украинских беспилотников.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах Чернобаевка Херсонской области, Дибровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области", – сказал Конашенков.

Ранее Конашенков сообщил, что российские военные ракетными ударами с воздуха уничтожили артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов американского производства.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.