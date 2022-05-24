В Раду внесен законопроект, разрешающий украинским офицерам убивать дезертиров

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В Верховную раду внесен законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Об этом со ссылкой на базу данных парламента Украины сообщает РИА Новости.

Автором инициативы выступила член партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил страны об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.

В текущей версии документа сказано, что в боевой обстановке командир может применить оружие или отдать приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему. Безуглая предложила исключить из документа последнюю часть фразы – "не причиняя смерти".

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами в районе станции Малин Житомирской области уничтожено вооружение бригады из Ивано-Франсковска, перебрасывающееся в Донбасс.

Также были поражены четыре пункта управления и 48 районов сосредоточения ВСУ, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соль, Соледар, Закотное, Берестовое, Бахмут, и Нырково ЛНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.