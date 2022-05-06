Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства страны. Об этом заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

"Отныне в законодательстве Украины нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции", нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией, "вычищено" почти 1,2 тысячи актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР", – написал Стефанчук в соцсети.

Ранее Зеленский подписал закон, разрешающий в стране изъятие объектов собственности России и ее резидентов без компенсации их стоимости. Реализацию комплекса мер будет осуществлять комитет по вопросам экономического развития.

До этого президент Украины заявил, что намерен обсуждать вопросы принадлежности Крыма, а также ДНР и ЛНР. Зеленский отмечал, что не готов к ультиматумам со стороны РФ. При этом он призвал российского коллегу Владимира Путина сесть за стол переговоров.