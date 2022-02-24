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политика

04:21

Зеленский в обращении к россиянам заявил, что власти Киева делают все возможное для мира

политиказа рубежом

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским гражданам и заявил, что власть его страны хочет мира. Об этом он сообщил в видеообращении в телеграм-канале.

В своей речи Зеленский подчеркнул, что соседние страны всегда обогащают друг друга культурно, но это не делает их единым целым.

"Мы разные. Но это не повод быть врагами", – заявил президент Украины.

Он добавил, что власти в Киеве не собираются нападать на Донбасс, потому что он является для Украины родным.

"Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет – и делает. Делает все, что может", – добавил Зеленский.

Ранее президент Украины сообщил о призыве резервистов в армию. Глава государства подчеркнул, что уже подписал соответствующий указ.

До этого Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Позднее соответствующие указы президента были опубликованы на официальном портале правовой информации.

На следующий день российский лидер подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет. Помимо прочего, данные документы создают правовую основу для пребывания на территориях ДНР и ЛНР российских военных.

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