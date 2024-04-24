Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: решение Армении об участии в ОДКБ является суверенным выбором

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Выбор властей Армении остаться в сосдаве ОДКБ или покинуть организацию является суверенным выбором страны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на генсекретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

Он отметил, что все государства-члены организации придерживаются во взаимодействии с "внешними игроками политики многовекторности".

Тасмагамбетов добавил, что ОДКБ продолжает выполнять свои обязательства по отношению к Армении в полном объеме, несмотря на решение Еревана ограничить участие в работе организации.

12 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Арменией вопросы. Речь шла как раз о теме зоны ответственности этой структуры на армянской территории. С его слов, замораживание деятельности Еревана в рамках Договора является политическим решением.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москву настораживает "контрпродуктивная", "ультимативная" и "порой оскорбительная" риторика руководства Армении по отношению к ОДКБ, которая буквально насаждается армянскому обществу.

Дипломат также сообщила, что Москва предупреждает Армению о рисках, связанных с антироссийским курсом, который навязывают республике западные страны.

Спустя несколько дней министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна считает США и Европу своими основными партнерами. Он добавил, что это не означает поворота во внешней политике страны. По его словам, Армения пытается обеспечить безопасность и развитие по демократическому пути, поэтому углубляет экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном.