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Заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности отправить миротворцев на Украину является политическим театром. Об этом пишет RT, ссылаясь на публикацию The Telegraph.

"Нет никаких определенных конечных военных состояний или предположений военно-стратегического планирования. Это все политический театр", – цитируют журналисты неназванного высокопоставленного военного.



Собеседник СМИ уверен, что Стармер поторопился с рассуждениями о высадке войск, так как не представляет то, о чем говорит.

Ранее иностранные журналисты заявляли, что британский премьер-министр готов к размещению тысяч военнослужащих страны в рамках так называемых миротворческих сил на Украине на длительный период.

При этом, по словам советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Уолтца, конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее. Переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием делегаций из России и США уже стартовали в Эр-Рияде.

