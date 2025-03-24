Илон Маск назвал мир правильным выбором для РФ и Украины

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Мир – это правильный выбор для России и Украины. Об этом американский предприниматель и миллиардер Илон Маск написал в соцсети Х, сообщает "Московский комсомолец".

Маск прокомментировал слова одного из пользователей Сети, который обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве интересов Украины. По словам миллиардера, через несколько лет всем будет понятно, что мир был бы правильным выбором для России и Украины.

Также предприниматель в своей публикации попросил запомнить его слова.

Ранее СМИ писали, что некоторые украинские солдаты выступили за мир с РФ. Часть солдат ВСУ хотят видеть долгосрочное соглашение с Россией – соседней страной, в которой у многих есть родственники, указали журналисты.

Кроме того, опрошенные военнослужащие сказали, что Киев проиграл в конфликте с Москвой.

При этом Россия открыта к урегулированию конфликта. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва будет достигать цели мирными и дипломатическими инструментами.