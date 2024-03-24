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Предупреждение Вашингтона о возможных терактах на территории РФ являлось хитрым планом и информационным шумом без каких-либо конкретных сведений, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

"Предупреждение американского посольства о возможных терактах в Москве, в том числе на концертах, по факту являлось бесполезным и ничтожным информационным шумом, своего рода хитрым планом, чтобы показать свою значимость, осведомленность и превосходство", – отметил он.

В данном случае Соединенные Штаты стремились поднять панику среди населения РФ. Если Белый дом знал об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", возникает вопрос, почему они не передали точные данные.

8 марта посольство США в России выпустило предупреждение о возможной угрозе терактов в РФ. Аналогичное предупреждение также появилось на сайте МИД Великобритании. Какие-либо подробности не раскрывались. Обе страны призвали своих граждан, находящихся в РФ, не посещать массовые мероприятия в ближайшие два дня.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям. Сейчас четверо исполнителей теракта находятся в СК на допросе.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека.

После этих событий посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что контакты между Россией и Соединенными Штатами по борьбе с терроризмом разрушены, причем не по вине Москвы.



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