Посольство США и МИД Британии заявили об угрозе терактов в РФ в ближайшие 48 часов

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Посольство США в России выпустило предупреждение о возможной угрозе терактов в РФ в ближайшие 48 часов. Соответствующая информация приведена на сайте дипмиссии.

Аналогичное предупреждение также появилось на сайте МИД Великобритании. Какие-либо подробности не раскрываются. Обе страны призвали своих граждан, находящихся в РФ, не посещать массовые мероприятия в ближайшие два дня.

Главред RT Маргарита Симоньян призвала США и Британию сообщать подобные сведения по линии спецслужб, а не публично.

"Недорогие "партнеры"! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, что вы так и сделали. А если нет – то это пособничество", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее ФСБ РФ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий Карелии. Уточнялось, что теракт по заданию спецслужб Киева готовил завербованный гражданин Белоруссии 1974 года рождения.

До этого российские спецслужбы задержали мужчину и женщину, завербованных украинскими спецслужбами и готовивших теракты в Крыму.

Российские спецслужбы задержали агентов украинских спецслужб в Крыму