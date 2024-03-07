В администрации президента заявили, что участникам ВФМ поступали угрозы с Украины

Фото: fest2024.com

Участники Всемирного фестиваля молодежи получали угрозы, им поступали звонки с Украины. Об этом первый замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко сообщил на посвященной результатам Всемирного фестиваля молодежи пресс-конференции.

"Мы зафиксировали линию атаки, и довольно быстро стало понятно, что это атака идет с Украины, это такая методичка ЦИПсО, <...> остановить ни одну делегацию не удалось, несмотря на попытки шантажа и угроз", – цитирует его ТАСС.

По его словам, главы делегаций информировали о поступавших им звонках и сообщениях на почту. Кроме того, в мессенджеры приходили сообщения с "угрозами терактов и последствий". То есть, уточнил Кириенко, попытка остановить делегации была.

Вместе с тем замруководителя администрации президента РФ рассказал, что на фестивале в Сириусе присутствовала значимая делегация граждан Украины. В общей сложности были представители 190 стран. Кириенко уточнил, что по понятным причинам называть украинскую делегацию официальной нельзя, поскольку их после этого может ждать уголовное преследование.

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус. Организатором мероприятия стала Росмолодежь. Фестиваль посетил и Владимир Путин, который выступил перед участниками. В частности, он заявил о неизбежности воссоединения России и Украины на духовном уровне.

Более 800 событий прошло на Всемирном фестивале молодежи



