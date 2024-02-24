Евросоюз откроет в Киеве офис "обороны и инноваций" – Урсула фон дер Ляйен

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении Евросоюза открыть "офис обороны и инноваций" в Киеве. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Бельгии, Италии и Канады Александером Де Кроо, Джорджей Мелони и Джастином Трюдо. Ее слова передает ТАСС.

"Украина будет все больше вовлечена в систему европейской безопасности, например, будет включена в стратегию оборонной индустрии, которую мы представим через три недели. Мы откроем офис обороны и инноваций", – заявила она.

Ранее Урсула фон дер Ляйен объявила, что будет еще раз баллотироваться на пост главы Еврокомиссии. Она отметила, что согласилась на это решение "интуитивно".

Также фон дер Ляйен сообщала, что принятый тринадцатый пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против обхода рестрикций с использованием третьих стран. По ее словам, доходы от замороженных российских активов для финансирования производства оружия для Киева.