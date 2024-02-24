ЕС выплатит в марте первые 4,5 млрд евро Украине из 50 млрд евро

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Евросоюз (ЕС) планирует в марте направить Украине первый платеж в размере 4,5 миллиардов евро из 50 миллиардов евро в рамках новой программы помощи, которую одобрили 1 февраля. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев, написав также в X (Twitter).

Кроме того, она также обсудила с киевскими властями проблемы на границе с Польшей и совместную деятельность в рамках оборонной отрасли.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что выделенные 50 миллиардов евро будут направлены на помощь Украине в экономике. Как он утверждал, эти деньги не будут предназначены для закупки вооружения и военной техники.

До этого главы МИД стран Евросоюза сошлись во мнении, что поддержка Украины должна продолжаться.



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