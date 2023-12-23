Захарова заявила, что РФ удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета

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РФ совместно с некоторыми партнерами будет удерживать часть взноса для секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на финансирование навязанной США группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Видим нашу задачу в том, чтобы восстановить в будущем былой авторитет этой Организации и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", – сказала она.

Как отметила дипломат, после окончания в мае следующего года членства РФ в Исполсовете ОЗХО интересы Москвы в химической промышленности все равно будут отстаиваться. По словам Захаровой, выплата регулярного взноса в бюджет Организации является обязательством каждого участника КЗХО.

В июле российское посольство в Штатах заявило, что, анонсируя завершение программы химдемилитаризации США, Вашингтон попытался вновь "очернить" Россию. По словам дипломатов, американская сторона обвинила РФ в том, что она якобы владеет незадекларированным запасом боевых отравляющих веществ.

До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что все заявленные в мире запасы химоружия были уничтожены. Его последний запас оставался в США. Его ликвидировали 7 июля на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ в штате Кентукки.

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