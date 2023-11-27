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Российская сторона имеет бесспорные доказательства того, что США и их союзники передают Украине токсичные химикаты. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, который является главой делегации РФ на 28-й сессии Конференции государств – участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает ТАСС.

"Есть также сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав РФ", – отметил он.

Также, как рассказал замминистра, США и их союзники пытаются вытеснить РФ из состава исполнительного совета ОЗХО. В связи с этим он выдвинул предположение, что в Восточноевропейской группе ОЗХО по приказу Вашингтона и Брюсселя было организовано лобби из 18 государств против России, которые следуют военно-политическим интересам НАТО и ЕС.



Кроме того, замминистра указал на отправление властями Литвы запроса на участие в исполнительном совете ОЗХО. Но, как утверждает Лысогорский, отсутствие химической промышленности в этой стране не добавит пользы в решении задач организации, а лишь повлияет на ее ослабление.

"В конечном счете происходящее больше похоже на фарс, чем на конструктивную работу для реализации целей Конвенции о запрещении химического оружия", – отметил глава делегации от России, уточнив, что правильным решением для увеличения эффективности работы конференции было бы снятие заявки Литвы.

21 марта замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2, добавила она.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву таких боеприпасов. По словам президента, данный шаг Лондона свидетельствует о том, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца.



США готовят на Украине провокацию с токсичными химикатами, чтобы обвинить РФ – Минобороны