Миронов заявил о подготовке новой структуры правительства РФ

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Глава партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов заявил, что в данный момент ведется работа над новой структурой российского правительства. Об этом со ссылкой на слова политика сообщает РИА Новости.

Миронов добавил, что не обладает более подробной информацией о предполагаемых изменениях. Вместе с тем глава партии рассчитывает на изменение подхода к кадрам, в том числе в Центробанке и Минфине РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал российское правительство командой Владимира Путина. Он призвал кабмин продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и граждан.

По словам Мишустина, планы российского президента работать для дальнейшего развития страны отвечают запросам людей.

8 декабря 2023 года Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. 11 декабря ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры на выборы.

Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ