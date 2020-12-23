В "ВСМПО-Ависма" оценили новые санкции США против компании

В компании по производству титана "ВСМПО-Ависма" оценили новые санкции США. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Минторг США ввел экспортные ограничения против 45 российских компаний. В частности, под санкции попали Минобороны РФ, Служба внешней разведки России, "Ростех", "Рособоронэкспорт" и другие крупные предприятия. В их числе оказалась и компания "ВСМПО-Ависма".

Представитель организации выразил мнение, что ограничения не повлияют на производственный процесс компании.

"На "ВСМПО-Ависма" в производстве титана применяются только российские технологии, и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать (с властями США. – Прим. ред.)", – заявил представитель компании.

Он пояснил, что согласие властей США по новому законодательству требуется только в случае использования американских технологий.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. Компания имеет полный технологический цикл и поставляет продукцию на рынки 50 стран.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что новые санкции США против российских компаний можно назвать откровенной конкурентной борьбой с предприятиями, занимающими лидирующее позиции на мировом рынке. Такие методы политик назвал "не укладывающимися ни в какие рамки".

Позднее на новые санкции США отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные действия американских властей являются очередным враждебным шагом.