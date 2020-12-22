В Кремле прокомментировали новые санкции США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые санкции США против российских компаний являются очередным враждебным шагом, который отдаляет страны от нормализации двусторонних отношений. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения. Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс вообще выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Также новые санкции США прокомментировали в Госдуме. Зампредседателя комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа заявил, что новые ограничения можно назвать откровенной конкурентной борьбой с предприятиями, которые во многом занимают лидирующее позиции на мировом рынке.

Кроме того, посол РФ в США Анатолий Антонов выразил мнение, что Вашингтон в антироссийском запале решил не считаться с интересами собственного бизнеса.

Ранее Минторг США обнародовал ограничительный список из 103 российских и китайских компаний, связанных с вооруженными силами. В частности, в него попали Минобороны РФ, Служба внешней разведки России, "Ростех", "Рособоронэкспорт" и другие крупные предприятия. Кроме того, ограничения затронули специальный летный отряд "Россия", который перевозит российского президента.

В документе Минторга США сообщается, что указанные компании являются лишь первым траншем предприятий, конечным потребителем продукции которых являются военные.