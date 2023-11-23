Новый президент Аргентины предложил Зеленскому провести конференцию по Украине

Фото: ТАСС/EPA/Juan Ignacio Roncoroni

Новый президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принять конференцию по урегулированию конфликта на Украине в южноамериканской стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника Милея по внешней политике Диану Мондино.

Подобное предложение новоизбранный президент Аргентины озвучил во время телефонного разговора с Зеленским. В целом Мондино охарактеризовала прошедший разговор лидеров двух стран как "отличный и дружелюбный".

Ранее сообщалось, что победителем на выборах президента в Аргентине стал крайне правый политик Хавьер Милей, выступающий против вступления страны в БРИКС. Политик также предлагает долларизацию экономики, приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США.

Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах в Аргентине и заявил, что рассчитывает на развитие стратегического партнерства с Аргентиной в разных сферах.

В министерстве иностранных дел РФ также заявили, что Россия с уважением относится к результатам президентских выборов в Аргентине и надеется на дальнейшее сотрудничество и укрепление дружбы между РФ и южноамериканской страной.