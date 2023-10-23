НАТО нарушит международное право, закрыв Балтику для кораблей РФ – Грушко

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НАТО грубым образом нарушит международное право, если будет препятствовать прохождению российских судов в Балтийском море. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя ситуацию вокруг Balticconnector.

"Это будем грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, и в особенности США, любят повторять на каждом углу. И в Брюсселе, и в других столицах стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага", – его слова цитирует ТАСС.

При этом замминистра иностранных дел РФ подчеркнул, что Североатлантический альянс давно хочет сделать из Балтийского моря внутреннее озеро НАТО. Однако, как утверждает Грушко, такого никогда не произойдет.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал закрыть Балтийское море, если будет доказана "вина России" в повреждении Balticconnector.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

Эстонская газета Postimees ранее писала, что к повреждению эстонско-финского газопровода могло быть причастно китайское судно. По данным местных правоохранительных органов, рассматривается несколько, включая российское "Севморпуть".