В ЦАХАЛ исключили наземную операцию в Газе в случае освобождения пленных

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Наземная операция в секторе Газа может не потребоваться, если члены палестинского радикального движения ХАМАС освободят всех пленных и сдадутся. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на австралийские СМИ.

"Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212 из них, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы", – сказал в интервью зарубежной радиостанции пресс-секретарь израильской армии (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

При этом точного ответа на вопрос о том, что для ЦАХАЛ важнее – освобождение пленных или полное уничтожение членов ХАМАС – пресс-секретарь израильской армии не дал.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 4,6 тысячи человек.

О намерении ЦАХАЛ провести в секторе Газа наземную операцию ранее заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. При этом точную дату начала действий он не назвал.

По информации министра обороны Израиля Йоава Галанта, наземная операция в Газе может занять от одного до трех месяцев. Целью вхождения ЦАХАЛ в Газу он назвал полное уничтожение боевиков ХАМАС.



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