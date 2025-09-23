Польша откроет границу с Белоруссией 25 сентября

Фото: ТАСС/EPA/Artur Reszko

Польша планирует открыть пункты пропуска через границу с Белоруссией в ночь на четверг, 25 сентября. Об этом сообщает RT со ссылкой на выступление польского премьер-министра Дональда Туска, которое транслировалось телеканалом TVP Info.

"Министр (внутренних дел Польши Марчин. – Прим. ред.) Кервиньский подпишет соответствующее распоряжение", – уточнил Туск.

В ночь на 12 сентября власти Польши закрыли все пограничные переходы на границе с Белоруссией. По словам главы польского МВД, данное решение было принято в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2025", которые прошли в период с 12 по 16 сентября.

Кервиньский обещал возобновить работу погранпереходов, когда он будет уверен, что безопасность поляков гарантирована. Россия призывала Польшу задуматься о последствиях закрытия границы и пересмотреть принятое решение.

По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, действия Варшавы нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, которые используют польско-белорусскую границу для товарного обмена. Более того, пострадать может национальный бизнес.

