Бельгия и Люксембург признали государство Палестина

Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер заявил, что его страна официально признала государство Палестина. Об этом он сообщил на международной конференции высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

По словам де Вевера, посольство Бельгии будет открыто в Палестине после проведения там президентских и парламентских выборов. Кроме того, в ходе выступления на ГА ООН о признании государственности Палестины также заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.

Незадолго до этого об официальном признании Палестинского государства заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Палестину также признали власти Канады, Великобритании и Австралии.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал историческим и крайне важным решение ряда стран, в том числе из состава Совбеза ООН, признать государство Палестина.