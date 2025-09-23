Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:58

Политика

Бельгия и Люксембург признали государство Палестина

Фото: depositphotos/azarbico

Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер заявил, что его страна официально признала государство Палестина. Об этом он сообщил на международной конференции высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

По словам де Вевера, посольство Бельгии будет открыто в Палестине после проведения там президентских и парламентских выборов. Кроме того, в ходе выступления на ГА ООН о признании государственности Палестины также заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.

Незадолго до этого об официальном признании Палестинского государства заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Палестину также признали власти Канады, Великобритании и Австралии.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал историческим и крайне важным решение ряда стран, в том числе из состава Совбеза ООН, признать государство Палестина.

Новости мира: армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа

Читайте также


Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика