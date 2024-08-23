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Москва не оставит безнаказанным предательство Берлина, поставляющего оружие на Украину, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, как Россия вместе с ФРГ строила трубопровод и поставляла свой газ Германии. Данный проект реализовывался, чтобы обеспечить дальнейшее развитие немецкой экономики, подчеркнула она.

"Имеют наглость нас упрекать и даже обвинять и, мало того, еще против нас и воевать, поставляя киевскому режиму террористическому, экстремистскому, танки и вооружения", – передает РИА Новости ее слова.

Захарова еще раз сделала акцент на том, что Берлин ответит за "такую подлость и расчеловечивание".

Отношения РФ и Германии вызывали "зубной скрежет", однако раньше власти ФРГ старались не допустить их разрыва, сейчас же немецких политиков "совсем развезло", резюмировала дипломат.

В сентябре 2022 года произошел подрыв линий "Северных потоков" – магистральный газопровод из России в Германию. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ планировала и дальше заниматься этим делом.

Что касается помощи украинской стороне, в мае немецкий канцлер Олаф Шольц признался, что Германия дошла до предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, однако не собирается останавливаться.

