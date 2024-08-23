ТАСС: взрывы прогремели в Сумской и Черкасской областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов раздалось в Сумской и Черкасской областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Вечером 22 августа взрывы прозвучали в Сумах и в Ахтырке, а уже в ночь на 23 августа звуки взрывов прогремели в Черкасской области. Другие подробности не приводятся.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в восьми регионах Украины: в Сумской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Кировоградской и Николаевской областях.

В ночь на 20 августа сообщения о взрывах поступали из Киевской, Винницкой и Хмельницкой областей Украины. Ближе к утру повторные взрывы раздались в Киеве. Тем не менее какие-либо подробности случившегося также не уточнялись, местные власти не стали комментировать ситуацию.