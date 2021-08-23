Россия не будет торопиться с признанием новых властей Афганистана – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия не будет торопиться с исключением представителей запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" из своего списка террористических организаций, а также с признанием новых властей Афганистана. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

"Не намерены торопиться с исключением <...> талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Он отметил, что Москва намерена ориентироваться на "практические решения" новой власти в Афганистане, а также соответствующие решения Совбеза ООН.

Он также напомнил, что талибы заявили о завершении боевых действий, подтвердили намерение соблюдать права женщин, приступили к наведению общественного порядка и подтвердили гарантии безопасности местных жителей и диппредставительств иностранных государств.

В середине августа представители радикального движения вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана.

В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.

Сообщается, что талибы планируют в ближайшее время представить новую политическую систему управления Афганистаном. По словам одного из представителей движения, система будет направлена на защиту интересов всего населения страны.

По данным на 21 августа, с момента прихода талибов в Кабул, страну покинули порядка 12 тысяч человек, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах.

Эвакуация иностранцев, а также афганцев, работавших на зарубежные диппредставительства, осуществляется через аэропорт Кабула, который пока контролируют США и НАТО.