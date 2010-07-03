Московская Федерация профсоюзов запустила сервис о голосовании на выборах в Мосгордуму

15:29
15:29
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московская Федерация профсоюзов запустила сервис информирования о выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва.
"Наша задача, задача профсоюзов – разъяснять людям, каким образом, где они могут, с какими сервисами провести голосование. Мы приняли официальное решение об организации агитационной работы за явку на избирательные участки москвичей", – рассказал Агентству "Москва" глава организации Михаил Антонцев.
Пользователи сервиса с любого гаджета или компьютера через сервис могут перейти по ссылке и узнать, где находится его избирательный участок.
"Человек не должен копаться в бумагах, просто нажал кнопку – и пожалуйста", – резюмировал Антонцев.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.
Вместе с тем в столице проведут эксперимент по электронному голосованию – участвовать в нем будут округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы присоединиться к эксперименту, необходимо подать заявление до 4 сентября.
Еще более 130 тысяч горожан получат возможность проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.
Отказов в регистрации кандидатами на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году уменьшилось вдвое по сравнению с предыдущей кампанией 2014 года.
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