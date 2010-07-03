В ЦИК рассказали о сокращении числа отказов в регистрации на выборы в Мосгордуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество отказов в регистрации кандидатами на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году сократилось вдвое по сравнению с предыдущей кампанией 2014 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева.

Он уточнил, что количество отказов в регистрации в этом году – 39, в 2014 году – 67. И в 2014-м, и в 2019 году количество самовыдвиженцев было приблизительно одинаковым – около 190.

"И мы не видим здесь существенных изменений в рамках работы комиссии. Она более лояльно работала, но кто-то, видимо, посчитал себя более достойным кандидатом - такова реакция, которую мы имеем сегодня", – сказал Булаев.

Зампредседателя ЦИК добавил, что прием документов и регистрация проходят в штатном режиме, а количество жалоб из отдельных регионов "ровно нулю".

В столице подвели итоги регистрации кандидатов на выборах депутатов МГД

Сегодня кандидаты в депутаты Мосгордумы подписали соглашение с президиумом Московской Федерации профсоюзов (МФП) о сотрудничестве.

Ранее в Общественной палате столицы началось обучение наблюдателей по контролю за процессом голосования и подсчета результатов на избирательных участках.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.