Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:40

В ЦИК рассказали о сокращении числа отказов в регистрации на выборы в Мосгордуму

политика Московские выборы

15:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество отказов в регистрации кандидатами на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году сократилось вдвое по сравнению с предыдущей кампанией 2014 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева.

Он уточнил, что количество отказов в регистрации в этом году – 39, в 2014 году – 67. И в 2014-м, и в 2019 году количество самовыдвиженцев было приблизительно одинаковым – около 190.

"И мы не видим здесь существенных изменений в рамках работы комиссии. Она более лояльно работала, но кто-то, видимо, посчитал себя более достойным кандидатом - такова реакция, которую мы имеем сегодня", – сказал Булаев.

Зампредседателя ЦИК добавил, что прием документов и регистрация проходят в штатном режиме, а количество жалоб из отдельных регионов "ровно нулю".

В столице подвели итоги регистрации кандидатов на выборах депутатов МГД

Сегодня кандидаты в депутаты Мосгордумы подписали соглашение с президиумом Московской Федерации профсоюзов (МФП) о сотрудничестве.

Ранее в Общественной палате столицы началось обучение наблюдателей по контролю за процессом голосования и подсчета результатов на избирательных участках.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.

политика Московские выборы

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика