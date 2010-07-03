В ЦИК рассказали о сокращении числа отказов в регистрации на выборы в Мосгордуму

15:40
15:40
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Количество отказов в регистрации кандидатами на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году сократилось вдвое по сравнению с предыдущей кампанией 2014 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева.
Он уточнил, что количество отказов в регистрации в этом году – 39, в 2014 году – 67. И в 2014-м, и в 2019 году количество самовыдвиженцев было приблизительно одинаковым – около 190.
"И мы не видим здесь существенных изменений в рамках работы комиссии. Она более лояльно работала, но кто-то, видимо, посчитал себя более достойным кандидатом - такова реакция, которую мы имеем сегодня", – сказал Булаев.
Зампредседателя ЦИК добавил, что прием документов и регистрация проходят в штатном режиме, а количество жалоб из отдельных регионов "ровно нулю".
В столице подвели итоги регистрации кандидатов на выборах депутатов МГД
Сегодня кандидаты в депутаты Мосгордумы подписали соглашение с президиумом Московской Федерации профсоюзов (МФП) о сотрудничестве.
Ранее в Общественной палате столицы началось обучение наблюдателей по контролю за процессом голосования и подсчета результатов на избирательных участках.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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