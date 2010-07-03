МФП и кандидаты в депутаты Мосгордумы подписали соглашение о сотрудничестве

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Кандидаты в депутаты Мосгордумы подписали соглашение с президиумом Московской Федерации профсоюзов (МФП) о сотрудничестве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя МФП Михаила Антонцева.

Антонцев рассказал, что встречался с кандидатами, чтобы узнать об отношении их к совместной деятельности. Он уточнил, что уже разработан проект соглашения, который был отправлен лично каждому кандидату.

"Есть предложение сегодня подписать соглашение от имени МФП с каждым кандидатом, который лично, если не возражает, не через помощников, поставит подпись", – заключил он.

Ранее в Общественной палате столицы началось обучение наблюдателей по контролю за процессом голосования и подсчета результатов на избирательных участках. В 2019-м в корпус наблюдателей столичной ОП зарегистрировались 6246 горожан, из них 57% ранее уже принимали участие в наблюдении за выборами. Средний возраст наблюдателей составляет 28 лет.

Возможность участвовать в электронном голосовании будет у москвичей с пропиской в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет благодаря процедуре анонимизации. Участие в электронном голосовании добровольное. Подать заявку на участие в онлайн-выборах можно в личном кабинете на портале mos.ru.

Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что избирательная кампания 2019 года проходит лучше, чем в прошлом году. По ее словам, такой вывод ведомство сделало на основе анализа многих аспектов и параметров. Однако глава Центризбиркома добавила, что улучшения видны пока лишь на данном этапе.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.

