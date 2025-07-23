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23 июля, 18:54

Политика

Мединский прибыл на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Фото: ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский прибыл в турецкий Стамбул на переговоры с Украиной в футболке, на которой указан бренд Putin Team. Об этом сообщает RT.

По словам главы делегации, ему известно о желании украинской стороны достичь соглашения о встрече лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной стартует 23 июля в 19:00 во дворце Чираган. Ключевым вопросом обсуждения станут проекты меморандумов двух стран, которые были представлены на предыдущей встрече, отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, согласование проектов можно расценить как подготовку к возможной встрече Путина и Зеленского. При этом он указал на нецелесообразность встречи без предварительной работы.

Помимо меморандумов, обсуждение также коснется возможности прекращения огня. Вопрос планируют поднять представители Украины, которые в том числе будут добиваться остановки ударов по критической инфраструктуре.

Представители России прилетели в Стамбул для участия в переговорах с украинской стороной

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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